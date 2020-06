Bürgermeister Apelt im Interview: „Der Wohnungsbau ist notwendig“

Hohen Neuendorf

Seit März 2016 ist Steffen Apelt ( CDU) Bürgermeister in Hohen Neuendorf. Der 57-jährige Familienvater berichtet im MAZ-Interview, wie er persönlich durch die Corona-Zeit kam und warum Wohnungsbau gerade einen hohen Stellenwert in der Stadtpolitik hat.

Herr Apelt, wie sind Sie bisher durch die Corona-Zeit gekommen - persönlich und dienstlich?

Gesundheitlich gut. Allerdings musste ich meinen geplanten Jahresurlaub wegen Corona stornieren. Dienstlich hat mich die Disziplin der Bürgerschaft und die flexible Einsatzbereitschaft meiner Belegschaft stark beeindruckt. Alle haben Neues gewagt und sehr viel ist gelungen.

Was konkret?

Viele Mitarbeitende konnten flexibel von Zuhause aus arbeiten, um Beruf und Kinderbetreuung gleichzeitig stemmen zu können. Dazu haben wir die Arbeitszeit noch einmal sehr viel flexibler gestaltet, so dass die Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit vollkommen nach individuellen Bedarfen ausrichten konnten. Diese Möglichkeit wurde sehr verantwortungsbewusst genutzt, so dass die Arbeit nicht liegen blieb. In der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir mit den virtuellen Stadtgesprächen auch Neues erprobt. Der stetige Dialog mit der Bürgerschaft ist immer wichtig, ganz besonders aber in Krisenzeiten.

Gefällt Ihnen der neue Rathausvorplatz?

Ja. Er rundet den Rathauskomplex als zukünftiges Bürgerzentrum ab. Es ist bereits jetzt schon zu erkennen, dass die Bürgerschaft diesen Platz annehmen wird.

Könnten Sie sich künftig wieder Veranstaltungen vorm Rathaus vorstellen? Und wenn ja, welche?

Selbstverständlich. Deshalb auch die gepflasterte Variante, welche zum Teil auf viel Kritik in der Bevölkerung gestoßen ist, wahrscheinlich weil sehr große Blüh- und Streuobstwiese hinter dem Haus nicht gleich sichtbar ist. Grundsätzlich sind sehr viele Formate auf dem Platz denkbar, dafür ist er gemacht – wir werden verschiedene Formate ausprobieren.

Welche Themen brennen Ihnen besonders auf den Nägeln, wenn Sie an die vier Stadtteile denken?

Insgesamt der notwendige Wohnungsbau und damit einhergehend der Ausbau der Folgeinfrastruktur. Wichtig ist, dass wir über die Entwicklungen miteinander im Gespräch bleiben.

Der privat finanzierte Wohnungsbau in Bergfelde (B-Plan Nr. 65) war recht umstritten. Bürger kritisieren, dass nicht einmal die Hälfte der Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt hat. Hat die Stadt da einen Fehler gemacht?

Nein. Denn der Wohnungsbau ist notwendig, um den Bedarf zu decken. Im Übrigen sind es in erster Linie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, welche diese Wohnungen beziehen. Es liegt auch in der Natur der Sache, dass sich Menschen zu Wort melden, die sich etwas anderes wünschen. Dadurch, dass die Zufriedenen in der Debatte nicht sichtbar sind, entsteht in der öffentlichen Wahrnehmung ein Eindruck, der die Wirklichkeit gar nicht spiegelt.

Wie geht es jetzt mit dem städtischen Wohnungsbau entlang der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf weiter?

Wir haben einen Aufstellungsbeschluss für das kommunale Grundstück in der Oranienburger Straße erstellt, welcher sich gerade in der Abwägung befindet. Ich bin optimistisch, dass wir im nächsten Jahr mit dem Bauen beginnen werden.

Was ist Ihr größter Wunsch für dieses Jahr als Bürgermeister?

Dass wir alle zusammen gut durch die Corona Krise kommen und bald zur „Normalität“, insbesondere zum persönlichen Gespräch zurückkehren.

Von Helge Treichel