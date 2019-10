Hohen Neuendorf

Die Bushaltestelle „ Hohen Neuendorf, Berliner Straße“ wird ab der kommenden Woche auf der östlichen Seite Richtung Stadtmitte barrierefrei ausgebaut. Dazu erfolgt in diesem Bereich eine halbseitige Sperrung der Berliner Straße (B96). Der Verkehr wird mit Hilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Baumaßnahme findet innerhalb der Herbstferien von Montag, 7. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 18. Oktober statt.

Haltestelle wird nicht angefahren

Die Bushaltestelle wird während der Bauarbeiten nicht angefahren. Aufgrund des Radwegs gibt es keine Möglichkeit, einen Ersatzhalt in der Nähe einzurichten. Die nächstgelegenen Bushaltestellen befinden sich in der Stolper Straße (Ecke Scharfschwerdtstraße) und in der Berliner Straße am Alfred-Schönbucher-Platz. Fahrgäste Richtung Hennigsdorf sind von den Einschränkungen nicht betroffen, die Bushaltestelle auf der westlichen Seite wird regulär angefahren.

Von MAZonline