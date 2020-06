Cannabisplantage in Hohen Neuendorf entdeckt

Hohen Neuendorf

Eine wachsame Zeugin teilte am Donnerstag (11. Juni) gegen 14 Uhr der Polizei mit, dass sie auf einem angrenzenden Feld zur Kurt-Tucholsky-Straße in Hohen Neuendorf eine Plantage mit Cannabispflanzen festgestellt hat. Nachdem sie zwei Jugendliche auf diesem Feld beobachten konnte, wurde sie skeptisch, konnte sich jedoch nicht erklären, was die Zwei dort trieben. Vor Ort stellte sie dann ein etwa 10 x 10 Meter großes Feldstück fest, welches vereinzelt mit kleinen Cannabispflanzen bepflanzt wurde. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch

Anzeige

Von MAZonline