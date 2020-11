Hohen Neuendorf

Gemeinsam mit dem Stadtverein hatten die Bündnisgrünen für die jüngste Stadtverordnetenversammlung beantragt, dass die Verwaltung in Zukunft Carsharing-Fahrzeuge einsetzen soll, statt eigene Fahrzeuge anzuschaffen. „Dies wäre eine Möglichkeit gewesen, Carsharing in Hohen Neuendorf zu etablieren, da die Verwaltung so die Finanzierung sicherstellen würde“, sagt Fraktionsvorsitzende Nicole Florczak. Die Fahrzeuge könnten tagsüber für die Verwaltung reserviert werden, außerhalb der Arbeitszeiten aber der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wegen der Vorbehalte in Verwaltung und Politik sei der Antrag in einen Prüfauftrag geändert worden. „Der Bürgermeister stimmte unserem Antrag zu, leider konnten die Fraktionen CDU, SPD und Die Linke sich nicht dazu durchringen“, so Fraktionsvorsitzender Oliver Jirka: „Für Innovationen möchte die CDU zwar einen Preis vergeben, aber zukunftsweisenden Vorschlägen folgt sie lieber nicht“. SPD und Linke würden regelmäßig öffentliche Bekenntnisse zum Klimaschutz ablegen. Wenn es konkret wird, „scheint der Klimaschutz leider keine Rolle zu spielen.“

Von MAZonline