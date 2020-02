Computertechnik bis Armbanduhr: Einbrüche in Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Schildow

Oberhavel

Auch am Wochenende hatte die Polizei allerhand zu tun. Einbrüche in Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Schildow beschäftigten die Beamten.

Hennigsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 13. bis 22. Februar 2020 in ein Einfamilienhaus in Hennigsdorf (Am Waldrand) ein und entwendeten hier Computertechnik sowie eine hochwertige Armbanduhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster neben der Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Hohen Neuendorf: Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten am Abend des 22. Februars 2020 gewaltsam durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Borgsdorfer Straße in Hohen Neuendorf einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Kriminaltechniker kamen zwecks Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Schildow: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Grundstück in der Schildower Paul-Richter-Straße. Mit einer sich auf dem Grundstück befindlichen Leiter gelangten die Täter dann über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus. Das Fenster wurde dazu vorher aufgehebelt. Im Anschluss wurden sämtliche Räume im Obergeschoss nach Diebesgut durchsucht und alle Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Auch hier wurden durch Beamte der Kriminaltechnik Spuren gesichert.

Von MAZonline