Corona und die Folgen: Bangen um New-York-Reise

Bergfelde

Ein Foto von der Freiheitsstatue machen, über den Times Square flanieren und den einzigartigen Blick der Ausflugsplattform des Empire State Building genießen. Millionen Menschen träumen davon, einmal New York hautnah zu erleben. Auch Gina Frenschock aus Bergfelde hegt seit langem diesen Traum, muss nun aber anhand des grassierenden Coronavirus um ihre Reise bangen.

Acht Jahre von New York geträumt

„Sicherlich kann ich den Einreisestopp seitens der US-Regierung verstehen, aber für mich persönlich wäre eine Absage der Reise natürlich sehr bitter“, berichtet die 28-Jährige. Zusammen mit einer Freundin plant Gina Frenschock am 21. Mai nach New York zu fliegen, um sich einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. „Seit acht Jahren habe ich den Traum, nach New York zu fliegen, in diesem Jahr soll es endlich Realität werden.“ Eine Absage ihrer Reise seitens des Reiseveranstalters hat sie noch nicht erhalten, gebangt werden muss dennoch. „Wir haben vielleicht Glück, dass wir erst im Mai fliegen. Ein Freund von mir wollte Anfang April nach New York, dessen Reise ist bereits storniert worden“, so Frenschock.

USA verhängt Einreisestopp

Im November des Vorjahres wurde die Reise gebucht, nähere Informationen wie es weiter geht seitens des Reiseveranstalters gibt es allerdings momentan nicht. „Keiner kann dir verbindliche Aussagen geben. Die USA hat für 30 Tage ein Einreisestopp verhängt, wir werden sehen, was dann passiert“, so die 28-Jährige. Bis dahin versucht sie sich Informationen über das Internet zu besorgen und kann nur abwarten und hoffen. „Wir müssen jetzt einfach von Tag zu Tag sehen wie sich die Lage entwickelt. Man kann ja eh nichts tun oder etwas beeinflussen.“

Zumindest finanziell sollte der Supergau bei einer möglichen Stornierung nicht eintreten, die von Frenschock abgeschlossene Reiserücktrittsversicherung fängt die Kosten auf. „Das hoffe ich zumindest“, so die 28-Jährige, die allerdings lieber die Reise antreten möchte und daher hofft, dass alles schnell vorbei geht.

Von Knut Hagedorn