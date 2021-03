Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Montag bei 78,0. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5823 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Freitag wurden 48 Neuinfektionen registriert. 209 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Wie das Gesundheitsamt in Oberhavel mitteilt, sind weitere Neuinfektionen in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden: In der Hohen Neuendorfer Kita Zauberstein habe sich die Zahl der positiven Coronatests um zwei erhöht. Betroffen seien dort aktuell sechs Mitarbeitende und acht Kinder.

Seit der Software-Umstellung im Gesundheitsamt, sieht sich der Landkreis nicht mehr in der Lage, Zahlen darüber zu liefern, wie hoch die Zahl der aktuellen Corona-Erkrankungen in Oberhavel ist. Es gibt seitdem nur Gesamtzahlen. Diese verteilt sich so auf die Kommunen: Birkenwerder: 207 (+2), Fürstenberg: 110 (+2), Glienicke: 305 (+2), Gransee: 231 (+0), Großwoltersdorf: 27 (+0), Hennigsdorf: 826 (+4), Hohen Neuendorf: 716 (+8), Kremmen: 168 (+0), Leegebruch: 203 (+0), Liebenwalde: 78 (+3), Löwenberger Land: 222 (+1), Mühlenbecker Land: 400 (+5), Oberkrämer: 335 (+3), Oranienburg: 1148 (+10), Schönermark: 13 (+0), Sonnenberg: 23 (+3), Stechlin: 45 (+0), Velten: 351 (+1), Zehdenick: 431 (+5).

Von MAZonline