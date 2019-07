Hohen Neuendorf

Historische Gemälde mit den früheren Tümpeln, den Rotpfuhlen, zeigt das Café Kunst und Filterkaffee an der Schönfließer Straße 13 für drei Monate. Am Freitag, 26. Juli, wird die Ausstellung um 18 Uhr eröffnet. Mitorganisator Matthias Salchow von den Heimatfreunden steuert einen Aquarell-Entwurf des Malers Hermann Scheffler (1879-1944) bei. Die Arbeit auf Papier entstand als Vorarbeit zu einem Bild, das eigentlich im Trausaal hängt. Beide werden nun in der Ausstellung wiedervereint.

Von MAZ-Online