Das Hohen Neuendorfer Rathaus als Ausbildungsplatz

Hohen Neuendorf

Sie hat sich gegen 177 Mitbewerber durchgesetzt: Laura Rose aus Bismark (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die 20-Jährige begann am 1. August ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Rathaus Hohen Neuendorf. Zunächst ist sie im Fachdienst Personal tätig, danach bei den zentralen Diensten.

Bereits während ihres Abiturs habe sie sich für die Arbeit in einer Verwaltung interessiert und sogar ein Praktikum im Amt Löcknitz-Penkun absolviert. Das Interesse rühre daher, dass auch ihre Eltern im öffentlichen Dienst tätig sind, erzählt die junge Frau, die kürzlich eigens nach Oranienburg umgezogen ist. Das habe sich angeboten, weil auch Teile der Familie in der hiesigen Region wohnen. Dass die Wahl auf Hohen Neuendorf fiel, sei ein wenig dem Zufall geschuldet. Der Ort habe sich mit der Berlinnähe und dem trotzdem vorhandenen Bezug zum ländlichen Raum als gute Wahl erwiesen. „Das erinnert mich ein wenig an meine Heimat.“

Eine von fünf Auszubildenden

Laura Rose ist eine von derzeit fünf Auszubildenden in der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung mit ihren aktuell 170 Mitarbeitern, sagt Volker-Alexander Tönnies, 1. Beigeordneter und Hauptamtsleiter. Um die Vielfalt der Fachbereiche und Tätigkeiten vorzustellen, werde es in der nächsten Woche einen Termin im Marie-Curie-Gymnasium geben. „Für viele ist die Stadtverwaltung so etwas wie eine Black Box“, sagt Tönnies. Zudem gebe es viele Vorurteile, die gar nicht zutreffen.

Vor drei Jahren begonnen, jetzt übernommen

Das bestätigt Chiara Haase, die drei Jahre zuvor ihre Ausbildung im Rathaus in Hohen Neuendorf begonnen hatte. Die 20-Jährige hat diese nicht nur erfolgreich beendet, sondern wurde auch übernommen. Sie trat ihre Stelle als Sachbearbeiterin für die Kindertagesbetreuung an. in diesem Bereich habe sie sich von Anfang an besonders wohl gefühlt, sagt sie. Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin habe ihrem Wunsch entsprochen werden können, sagte Tönnies. Von Anfang an habe sich die neue Mitarbeiterin mit hervorragenden Noten auf sich aufmerksam gemacht, aber auch das Feedback der Kollegen sei sehr gut gewesen. Deshalb habe recht schnell fest gestanden: „Die wollen wir behalten.“ Zudem engagiere sie sich als Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Für sie hätten sich sämtliche Erwartungen erfüllt, sagt Chiara Haase. Und diese Arbeit habe ihr deutlich mehr entsprochen als die zuvor begonnene Ausbildung bei der Sparkasse. „Das ist genau das, was mir liegt“, sagt sie. Den bisherigen Azubis kam auch die Aufgabe zu, die „Neue“ durch die Stadt und das Rathaus zu führen. Auch das hat Tradition in Hohen Neuendorf.

Von Helge Treichel