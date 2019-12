Das war 2019: Chronik der Stadt Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Januar: Die Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule lädt zum Sechstklässler-Fußball-Cup. +++ Die Senioren-Tanzgruppe Bergfelde feiert ihr 15-jähriges Bestehen.

Februar: Bürgermeister Apelt lädt zum Stadtgespräch zum Thema Sicherheit und Jugendliche ein. Ausgangspunkt sind mehrere Vorfälle am S-Bahnhof aus den Vormonaten. +++ Jedes Wort zählt: Poetryslam im „Weissen Hirsch“ in Borgsdorf.

März: Für den Erweiterungsbau der Waldgrundschule wird der Grundstein gelegt. +++ Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf mit zahlreichen Ehrungen. +++ In der Stadthalle wird die Open Line Dance WM 2019 aufgetragen.

April: Für das Seniorenwohnprojekt in Bergfelde wird der erste symbolische Spatenstich gesetzt. +++ Der zuvor gesperrte und nun endgültig sanierte Bahnübergang in Borgsdorf wird freigegeben.

Mai: Co-Bundestrainer Alexander Haase besucht die Grundschule Niederheide. +++ Klima-Demo am Marie-Curie-Gymnasium: Grün machen statt blaumachen. +++ Der Naturschutzturm der SDW in Bergfelde wird saniert. +++ Herbert Röthig feiert in der Senioren-Wohngemeinschaft in Borgsdorf seinen 104. Geburtstag.

Juni: Hohen Neuendorf feiert die Fête de la musique. +++ Bürgermeister Apelt gewinnt die Stadtwette: Tatsächlich erscheinen nicht genügend Stadtverordnete und 20-Jährige im Bienenkostüm am Bahnhof.

Juli: Im Wald von Borgsdorf und Briese laufen zweiwöchige Dreharbeiten für den Film „Schattenmoor“. Das Camp der Filmleute steht in Borgsdorf. +++ Bürgermeister Apelt und Waldgrundschuldirektor Holger Mittelstädt ernten den ersten Honig von Bienenvölkern auf dem Dach des Rathausanbaus.

August: In Hohen Neuendorf wird die 8. Boule-Stadtmeisterschaft ausgetragen. +++ Die Einwohner stimmen über den Bürgerhaushalt der Stadt ab. +++ Der Bildhauer Berndt Wilde stellt auf dem Skulpturen-Boulevard in Hohen Neuendorf seine Sandsteinskulptur „Große Friedensfrau“ auf. +++ Speeddating mit den Landtagskandidaten im Rathaus.

September: Die Stadt feiert ihr 27. Herbstfest. +++ Zum sechsten Mal heißt es in der Hohen Neuendorfer Stadthalle „Wer besiegt Paul?“ +++ Die Theatergruppe der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule fährt mit ihrem Stück „ZeiTRäume“ zum Bundestheatertreffen nach Halle.

Oktober: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erneuert die Ausstellung am Naturschutzturm. Nachts werden die Insekten gezählt. +++ Im neuen Rathaus können nun Stadt-Souvenirs erworben werden. +++ Die Mitglieder des Geschichtskreises im Kulturkreis thematisieren den Mauerfall 30 Jahre zuvor.

November: 20. Herbstlauf in Hohen Neuendorf. +++ Die Feuerwehr erhält einen neuen Einsatzleitwagen, der auch für den überörtlichen Katastrophenschutz eingesetzt werden soll.

Dezember: Startschuss zum Neubau des Sportparks Bergfelde.

Von Helge Treichel