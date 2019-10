Borgsdorf

Borgsdorf in alten und neuen Ansichten präsentiert der Borgsdorfer Geschichtskreis am Sonnabend, 19. Oktober 2019, im Saal des Gasthauses „Weißer Hirsch“ in der Friedensallee 2. Der zweite Teil des Vortrags zum Fotoalbum von Klaus Peter Bruchmann, in dem es diesmal vor allem um Pinnow und Alt-Borgsdorf geht, beginnt um 10 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten

Der Borgsdorfer Komponist Klaus-Peter Bruchmann (1932 – 2017) hatte 1962 markante Gebäude und Plätze seines Heimatortes fotografiert und daraus ein Fotoalbum gestaltet, das zu einem Spaziergang durch Borgsdorf einladen sollte. Dieses Album hatte er 2016 dem Geschichtskreis leihweise überlassen. Den Motiven von damals wurden jetzt aktuelle Ansichten gegenübergestellt.

Historische Aufnahmen aus Borgsdorf. Quelle: Geschichtsverein Borgsdorf

In der ersten Veranstaltung zum Bruchmann-Album war im März ein fotografischer Spaziergang rund um den Borgsdorfer S-Bahnhof unternommen worden. Im zweiten Teil werden Bilder und Geschichten aus dem alten Dorf und dem Ortsteil Pinnow präsentiert, aber auch ein virtuellere Abstecher zur Briese steht auf dem Programm.

Zu den Stationen gehören unter anderem das Briesebad, die Pinnower Kirche, die Brücken über Havel und Oranienburger Kanal, der Gasthof „Zur Linde“, das Schulhaus in Alt-Borgsdorf sowie der einstige Bahnübergang Hohe Rampe.

Aktuelle Aufnahme aus Borgsdorf Quelle: Geschichtsverein Borgsdorf

Rechtzeitig zum Vortrag am 19. Oktober erscheint Heft 4 der „Borgsdorfer Geschichte(n)“. Es enthält die Motive des Albums von Klaus-Peter Bruchmann aus dem Jahr 1962, dem aktuelle Fotos gegenübergestellt sind, sowie Texte zur Geschichte der abgebildeten Orte und Gebäude.

Aktuelle Aufnahme aus Borgsdorf. Quelle: Geschichtsverein Borgsdorf

Ebenfalls noch in diesem Jahr gibt der Geschichtskreis Heft 5 der „Borgsdorfer Geschichte(n)“ heraus. Es gewährt „Blicke in Borgsdorfer Biografien“. Porträtiert werden historische Persönlichkeiten wie der Lehrer und Ortschronist Martin Schumacher, der Arzt Wilhelm Kühfuß , die Künstler Margot Solle und Rudi Riebe oder der Spanienkämpfer Olof Becker.

Von MAZonline