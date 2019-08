Hohen Neuendorf

Den größten Unterschied zu ihrer Heimatstadt Bergerac in Frankreich sieht Austauschschülerin Constanze Marcel (17) im Unterricht: „Bei uns sind die Klassen größer, so 30 Schüler und der Unterricht ist frontal – alle sitzen still und hören dem Lehrer zu.“ Ihre Gastgeberin Antonia Köhn (16) ergänzt: „Der Unterricht ist bei uns interaktiver. Wir müssen uns mehr Aufgaben selbst erarbeiten.“ Außerdem seien die Klassen nur halb so groß.

Allerdings gehen beide nun bis Ende kommender Woche in die evangelische Schule in Berlin-Frohnau. Denn am Marie-Curie-Gymnasium der Stadt waren bereits alle Gastschüler für einen Austausch mit Bergerac im November vergeben.

Die persönliche Initiative findet Bürgermeister Steffen Apelt „großartig“ als Beweis einer gelebten Städtepartnerschaft außerhalb offizieller Termine. Er begrüßte beide Schülerinnen am Freitag im Rathaus und erfuhr von Constanze Marcel: „Ich habe überlegt, ob ich Tourismus-Management studiere.“ Ihr Deutsch will sie dafür durch den weiteren Kontakt zu ihrer derzeitigen Gastgeberin verbessern.

Von Matthias Busse