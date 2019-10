Trotz zurückgehendem Befall durch Miniermotten brauchen die Kastanienbäume Hilfe. In Birkenwerder wirken die Anwohner gut mit und bekommen dafür kostenlos Laubsäcke gestellt. In Hohen Neuendorf gibt es dafür Laubcontainer. In Mühlenbeck dagegen sind die Grundstücksbesitzer seit vier Jahren auf sich gestellt.