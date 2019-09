Kleidung, Einsatzfahrzeuge und technisches Equipment sind modern. Aber das war seit Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Bergfelde 1909 nicht immer so. Unkonventionell halfen sich die Retter in ihrer Geschichte bei der Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge oder dem Ausbau ihrer Wache. Der Zusammenhalt funktioniert auch privat. Ein weiterer Ausbau ihres alten Gebäudes steht noch an.