Hohen Neuendorf

Celina Plew hat eine ganze Kollektion von eigenen Arbeiten mitgebracht: Zahnspangen, Totalprothesen, keramische Kronen und Brücken. Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin fast abgeschlossen und möchte Schülern ihrer ehemaligen Schule von ihren beruflichen Erfahrungen berichten. Nach der Gesellenprüfung strebt sie den Meisterbrief an. Als besondere Herausforderung sieht sie es an, die natürliche Farbe der Zähne von Patienten punktgenau zu treffen. Außerdem müsse sehr filigran gearbeitet werden. „Das ist meine Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen“, sagt sie. Die persönlichen Erfahrungen wolle sie gern weitergeben.

Oberstufenkoordinator Rüdiger Becker begrüßte 140 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 zu diesem Berufsberatungsevent. Quelle: Helge Treichel

An anderen Tischen und in anderen Räumen sitzen angehende Juristen, Mediziner, Informatiker, Wirtschaftspsychologen, Physiker oder Polizisten: 20 „Ehemalige“ des Marie-Curie-Gymnasiums sind an diesem Dienstag in ihre alte Schule gekommen, um ihren Nachfolgern von ihrer Berufswahl und ihrem beruflichen Werdegang zu berichten. 140 junge Frauen und Männer aus der elften Jahrgangsstufe nehmen daran teil, berichtet Oberstufenkoordinator Rüdiger Becker. Insgesamt 23 Absolventen der Jahre 2011 bis 2019 hätten als Referenten zugesagt. Den Schwerpunkt bilden die Abschlussjahrgänge vor drei, vier Jahren. „Das halte ich für sinnvoll, weil die Erinnerungen noch besonders frisch sind“, so Becker. Und nach dem positiven Feedback bei der Premiere im Vorjahr sei dieses Angebot in diesem Jahr wiederholt worden. Als Schlussfolgerung aus den Feedbackbögen seien die Gespräche aus der Aula nun in verschiedene Räume verlegt und die Zeiten der Gesprächsrunden von 60 auf 25 Minuten verkürzt worden.

Isa Friedrichs referiert über ihre Fachrichtung: Gebärdensprachpädagogik. Quelle: Enrico Kugler

Zu den Referenten gehört auch Rebecca Schönknecht. Die 20-jährige Hohen Neuendorferin studiert im zweiten Semester Nachhaltiges Management an der TU Berlin. Ihre Kernbotschaft: „Geht nicht davon aus, dass ihr den perfekten Beruf für euch findet, in dem ihr euch rundum wohlfühlt und nur Freude empfindet. Für die Berufswahl ist auch etwas Rationalität erforderlich. Es gibt nicht viele Stellen als Meerjungfrauenmodell im Aquarium.“ Sie habe für sich die Wirtschaft als Hebel entdeckt, ihr persönliches Ideal von Nachhaltigkeit in die Gesellschaft hineinzutragen.

Im Bereich Physik erklärt Lucine Tabatt ihre Messprotokolle. Quelle: Enrico Kugler

Ihr Anliegen sei es gewesen, die unterschiedlichen Konzepte einer privaten und einer öffentlichen Uni darzustellen, sagt Leonie Brill. Die 20-jährige Hohen Neuendorferin studiert Unternehmenskommunikation und Journalismus an der Hochschule für Medien und Kommunikation (HMKW) in Berlin. Ihren Worten lauscht Sophie Knopf. Sie habe zwar nicht wirklich vor etwas mit Medien zu machen, aber sie wolle sich informieren, so die 15-Jährige. Nicht nur ihr gibt Leonie Brill einen Rat mit auf den Weg: „Man sollte niemals Angst haben, etwas auszuprobieren oder zu scheitern.“ Es sei keine Schande, etwas abzubrechen. „Man lernt viel über sich und auch, was man ausschließen kann.“

Marvin Machler aus Glienicke hatte sogar seine Bachelorarbeit im Sportmanagement mitgebracht. Seit einem guten Jahr betreibt er eine Agentur für Marketing. Quelle: Helge Treichel

Drei Durchgänge mit sechs bis acht Schülern betreut Nicolas Stamm an diesem Vormittag. Der 21-Jährige hat sein viertes Semester an der Business School Berlin abgeschlossen. Sein Fach: Wirtschaftspsychologie. Zahlreiche Berufsfelder stünden ihm offen, vom Personalwesen über Coachin und Consulting bis hin zu Marktforschung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Schlüsselvoraussetzung empfiehlt er, in Mathe aufzupassen (Statistik).

Er habe die Möglichkeit, in der freien Wirtschaft oder in einem Institut zu arbeiten, berichtet der 21-jährige Gabriel Pesslies. Er studiert Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin. Voraussichtlich im nächsten Semester macht er seinen Bachelor-Abschluss. Sein Opa ist vom Fach und hatte ihn auf die Kombination von Natur- und Ingenieurwissenschaften gebracht.

Diese Broschüren zu den Studienangeboten lagen für alle bereit. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel