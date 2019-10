Bergfelde

Die Brücke in der Mittelstraße (B96a) muss einen breiteren Gehweg bekommen, fordern Anwohner. Fußgänger und radelnden Grundschüler teilen sich gerade einmal 1,50 Meter. Nachdem das Thema in der Bürgerversammlung im September hochkochte ( MAZ berichtete), kam es am Donnerstagabend im Bauausschuss wiederholt auf...