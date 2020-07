Hohen Neuendorf

Ein merkwürdig blechernes Pling-Plong kennzeichnet die Sportart, die von den Senioren Vereins HSV 90 Hohen Neuendorf einmal jährlich praktiziert und auch ein wenig zelebriert wird – ein Tischtennisturnier, das nicht mit Kellen, sondern mit handelsüblichen Bratpfannen ausgetragen wird. Bereits zum 8. Mal hatte Vereinsmitglied Kurt „Kuddel“ Meinel in seinen Garten eingeladen, um sowohl im Einzel als auch im Doppel die Sieger zu küren. Zwei Platten, zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Es kommt hier nicht auf den Sieg an, sondern auf den Spaß“, sagt der 84-jährige Gastgeber, der nicht nur die Preise gesponsert hat (Flasche Wein), sondern zusammen mit seiner Frau auch für die Bewirtung gesorgt hat. Schon der Kartoffelsalat und das Fleisch sind eine Teilnahme wert...

Zur Galerie Die Hohen Neuendorfer Tischtennissenioren haben am Freitag, 10. Juli, ihr 9. Bratpfannenturnier ausgetragen. Eine spaßige Angelegenheit.

Einer der Schiedsrichter an diesem Tag ist Joachim Siebmann, der wie die meisten anderen seit Jahren beziehungsweise sogar Jahrzehnten Tischtennis spielt. Mit ihm darf ich als Reporter eine Testrunde spielen. Es klappt besser als ich dachte. Die Aluminiumpfannen sind schön leicht und haben einen flachen Boden. Sowohl die Außenseite als auch die Innenseite lassen sich gut zum Spielen nutzen. Man muss nur darauf achten, dass der Ball möglichst mittig die Pfanne berührt. Gerät der Ball zu sehr an den Rand, prallt er wegen der Wölbung in eine völlig unkalkulierbare Richtung ab und ist verloren.

Anzeige

Joachim Siebmann und ich sind ein gutes Team: Wir schaffen ein paar gute Ballwechsel. Der Ball landet jedenfalls nicht öfter im Aus oder im Netz als bei den übrigen Testspielern. Die jahrelange Spielpraxis nämlich zählt nur noch halb so viel, wenn dein Sportgerät plötzlich eine Bratpfanne ist und Windböen über die Platte fegen. Dadurch wird gegenüber einem weniger geübten Spieler wie mir in gewisser Weise „Waffengleichheit“ hergestellt.

Weitere MAZ+ Artikel

Erste Runde mitgespielt

Joachim Siebmann und ich lassen den Ball hin- und herflitzen – trotz des Windes und der aufziehenden Wolken. Dem Senior macht es sichtlich Spaß – und auch ich freue mich diebisch, wenn der zurückgespielte Ball auf der Platte landet. Nach den Ballwechseln bietet mir Joachim das Du an. Große Ehre.

Er und seine Mitspieler überreden mich dann, wenigstens für die erste Runde am Turnier teilzunehmen. Sonst ginge das irgendwie nicht auf, lautet die Begründung. Ich helfe gern aus. Mein Los entfällt auf Hermann Büttner als Gegner. „Ich habe als Piepel in der Schule angefangen“, sagt er zu seiner Tischtenniserfahrung. Seit einigen Jahren spiele er im Verein. Der erste Satz geht an ihn. Dann jedoch packt mich der Ehrgeiz und ich kann ein paar schöne Punkte herausspielen. Wir lachen viel, schenken uns aber nichts. Meinen Platz in der A-Gruppe trete ich aus Zeitgründen ab.

Die Sieger der 9. Auflage stehen fest

Im Einzel siegt am Ende Jörg Diekmann. Zweiter wird Eckard Hanke, der schon 63 Jahre lang Vereinsmitglied ist und zur DDR-Nationalmannschaft gehörte. Dritter wird Herrmann Büttner, mein Auftaktpartner.

Im Doppel siegen Joachim Siebmann und Jörg Ballenthin, die das Endspiel gegen Bernd Granda und Sylvia Hallmann für sich entscheiden können. Alle Genannten bekommen Urkunden und einen Edlen Tropfen. Das Wichtigste an diesem Tag waren aber die Begegnungen und Gespräche abseits der Tischtennisplatten. Ich erfahre zum Beispiel, wie dankbar die Senioren der Stadt sind, dass sie mittwochs und freitags eine Trainingsmöglichkeit in der Schulsporthalle in der Niederheide erhalten haben. Die Halle sei in der Corona-Zeit extra geöffnet worden. Dort allerdings wird stets mit ganz normalen Tischtenniskellen gespielt.

Von Helge Treichel