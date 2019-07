Hohen Neuendorf

Die wegen der Hitze im Juni abgesagte Geburtstagsfeier holt die Volkssolidarität am heutigen Donnerstag, 18. Juli, um 14 Uhr nach. In den Seniorenclub der Volkssolidarität in der Berliner Straße 35 sind die Jubilare eingeladen, die im Mai und Juni vor mehr als 60 Jahren geboren worden sind. Die Feiern finden alle zwei Monate statt. Jeder Jubilar darf einen Gast mitbringen, der 2,50 Euro beisteuern muss. Serviert werden Kaffee und Kuchen.

