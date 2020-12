Hohen Neuendorf

Die Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstagabend die Mitglieder des Kulturbeirates der Stadt Hohen Neuendorf mit einstimmigem Votum gewählt. Mitglieder sind demnach Sieglinde Schütrumpf, Dr. med. Angelika Walev, Angela Morisse, Ingrid Gabriel-Abraham, Christian Ohly, Julia Tham, Dietmar Tusk, Sabine C. Tjaden und Caroline Mekelburg. Den Beschluss zum Installieren des Beirates hatten die Stadtverordneten bereits am 30. Januar 2020 gefasst. Dieser hat eine beratende Funktion gegenüber den Gremien der Stadtverordnetenversammlung.

Nach einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 24. August 2020 seien zehn Bewerbungen bis zum Eindendeschluss am 30. September mit Begründung eingegangen, heißt es in der Beschlussvorlage. Eine Bewerbung sei allerdings wieder zurückgezogen worden. Die verbliebenen Bewerbungen seien laut Hauptsatzung geprüft worden, woraufhin die nun bestätigte Vorschlagsliste erstellt wurde.

In der Debatte vor dem Wahlbeschluss zeigten sich die Stadtverordneten zufrieden mit der Kandidatenliste. Diese würden ein breites kulturelles Spektrum abdecken.

Von Helge Treichel