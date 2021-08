Bergfelde/Borgsdorf/Hohen Neuendorf

Die Zündschlüssel von drei nigelnagelneuen Mannschaftstransportwagen (MTW) konnten am Donnerstag die Vertreter der drei Löschzüge der Stadt Hohen Neuendorf in Empfang nehmen. Die bisherigen Fahrzeuge seien in Borgsdorf, Bergfelde und Hohen Neuendorf bereits zwischen 20 und 23 Jahre im Einsatz gewesen, sagte der Erste Beigeordnete Volker-Alexander Tönnies (SPD) bei der feierlichen Übergabe. Deshalb habe man darauf verzichten wollen, jedes Jahr ein Fahrzeug zu beschaffen. Mit der Sammelbestellung sei auch noch ein Rabatt erzielt worden. Insgesamt gut 160 000 Euro habe die Stadt in die Fahrzeuge investiert, so Tönnies. Die Ausschreibung sei typenoffen erfolgt. Ford habe das beste Angebot gemacht. An der Ausstattung der Fahrzeuge sei lange und sorgfältig gearbeitet worden.

Dei drei Autos in ihrer ganzen Pracht. Quelle: Enrico Kugler

Stellvertretend für seine Bergfelder Kameraden durfte den Fahrzeugschlüssel Matthias Kraft in Empfang nehmen, zugleich ein „Geburtstagsgeschenk“ für den Feuerwehrmann und Maschinisten: Er feiert an diesem Donnerstag seien 50. Geburtstag, weshalb Vizebürgermeister, Wehrführung und Kameraden ihm zusätzlich vor versammelter Truppe gratulierten. Seit neun Jahren ist er in der Feuerwehr.

Matthias Kraft (l.) vom Löschzug Bergfelde nahm den Zündschlüssel entgegen – mit zusätzlichen Gratulationen zu seinem 50. Geburtstag. Quelle: Enrico Kugler

Als Erster hatte Romano Gottschalk vom Löschzug Borgsdorf den Zündschlüssel erhalten. Der 32-jährige ist stellvertretender Jugendwart in seinem Stadtteil. Und die Kinder- und Jugendfeuerwehr sei es auch, die zu den künftigen Nutzern der Fahrzeuge gehört, machte Tönnies deutlich. Zudem würden die Fahrzeuge für die Dienste und die Fortbildung genutzt – oder um Kräfte nachträglich zum Einsatzort zu befördern. Bis zu acht Personen finden Platz in jedem der Kleinbusse, die überdies eine erweiterte Ausstattung haben.

Moderne Assistenzsysteme für mehr Sicherheit

Neben modernen Assistenzsystemen sind die von der Firma Schäfer umgebauten Fahrzeuge unter anderem mit Funkgeräten, Außenlautsprecher, Rückfahrkamera, Absperrmaterialien und einem Rettungsrucksack ausgestattet. Und auch das Fahren selbst erweise sich als sehr komfortabel. „Ich war angenehm überrascht“, sagt Guido Krause nach seiner Probefahrt, „die fahren sich echt gut!“ Er sei deshalb 68 Kilometer statt der geforderten 50 gefahren, um sich mit dem neuen Fahrzeug und seinen Funktionen vertraut zu machen.

Seniorchef bekommt dritten Schlüssel

Den dritten Zündschlüssel nahm Frank Jänicke in Empfang. Der 65-Jährige ist seit fast 50 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr aktiv und war einmal Zugführer des Hohen Neuendorfer Löschzuges.

Ausrangierte Autos werden nicht verschrottet

Die in Hohen Neuendorf ausrangierten Fahrzeuge gehen allerdings noch längst nicht in die Schrottpresse. Es gebe eine Spendenanfrage aus dem Flutgebiet in Rheinland-Pfalz, informierte Volker-Alexander Tönnies. Man stehe in Kontakt mit einer Wehr, die während des Hochwassers sämtliche Einsatzfahrzeuge verloren hat. Das am besten erhaltene Fahrzeug werde voraussichtlich dorthin geliefert. Ein zweiter Kleinbus trete seine Reise in die polnische Partnerstadt Janów Podlaski an. Und auch eine Nachnutzung für das dritte Fahrzeug sei vorgesehen. Es wird verkauft.

Von Helge Treichel