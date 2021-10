Hohen Neuendorf

Ein Motorrad ist am Montagabend in Hohen Neuendorf gestohlen worden. Der 41-jährige Eigentümer hatte seine Yamaha gegen 19.30 Uhr mit einem Lenkradschloss auf einem öffentlichen Parkplatz in der Berliner Straße abgestellt und gegen 22.15 Uhr den Verlust bemerkt. Die schwarze Honda CB 600 F Hornet hat das Kennzeichen OHV-CZ 93. Erstzulassung war 2004. Der Schaden beträgt etwa 2100 Euro.

Von MAZonline