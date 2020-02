Hohen Neuendorf

In der Nacht zum Dienstag wurden in der Schönfließer Straße, in der Irmgardstraße und der Rosa-Luxemburg-Straße jeweils ein Firmentransporter durch Schlossstechen der Seitentür oder Einschlagen einer Seitenscheibe aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren.

Von MAZonline