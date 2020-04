Durchsuchungsbeschlüsse in Hohen Neuendorf und Birkenwerder durchgesetzt

Birkenwerder/Hohen Neuendorf

Mit zahlreichen Einsatzkräften vollstreckten Polizeibeamte der Direktion Besondere Dienste, Bereitschaftspolizei und Polizeibeamte der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr zwei Durchsuchungsbefehle im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in Hohen Neuendorf und Birkenwerder. „Es wurden in Berlin und Brandenburg insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Neuruppin vollstreckt“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Es konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden.“

So fanden die Beamten eine Großplantage mit Hanfpflanzen, Betäubungsmittel in Form von Kokain und Marihuana, Utensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln sowie Schusswaffen und dazu passende Munition. Die aufgefundenen Beweismittel wurden für das anhängige Verfahren sichergestellt. „Beim Betreten eines der Objekte in Oberhavel musste ein Hund, ein so genannter Bullmastiff, von den Einsatzkräften zur Eigensicherung erschossen werden“, erläuterte Dörte Röhrs weiter. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen, wobei sich einer der Tatverdächtigen verletzte und ärztlich behandelt werden musste. Alle Tatverdächtigen befanden sich am Donnerstagnachmittag noch in Gewahrsam. „Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung von Haftbefehlen beim Amtsgericht Neuruppin“, so die Pressesprecherin.

Von MAZonline