Echo-Preisträger Arne Jansen lebt und arbeitet in Hohen Neuendorf

Die Mauern des Hohen Neuendorfer Wohnhauses wirken unscheinbar, aber dahinter verbergen sich gleich zwei hochkarätige Musikerkarrieren: die des Jazz-Gitarristen Arne Jansen und die der aus England stammenden klassischen Pianistin Helen Collyer, seiner Frau.

Beide kommen 2013 nach Hohen Neuendorf. Die Entscheidung zum Verlassen Berlins fällt, als die gemeinsame Tochter unterwegs ist. Die ist jetzt sechs, ihr Brüderchen ein Jahr alt. Dass die Wahl auf das nördliche Umland fällt, sei einem Zufall zu verdanken, so Arne Jansen. Im Bekanntenkreis sei das Haus angeboten worden – und sie hätten beide sofort ein gutes Bauchgefühl gehabt. Das Umfeld, die Anbindung, das Gebäude selbst – alles habe gestimmt. Und die Nachbarschaft sei „ein Traum“.

Wichtige musikalische Lebensstationen

Arne Jansen, in Kiel aufgewachsen, studiert von 1996 bis 2001 Jazzgitarre an der Universität der Künste Berlin und wird von Jeanfrançois Prins, David Friedman, Sigi Busch und Peter Weniger unterrichtet. Von 1997 bis 2000 ist er Mitglied der Konzertbesetzung des Bundesjazzorchesters (BuJazzO) unter der Leitung von Peter Herbolzheimer, mit dem er auch international auf Tournee geht. Er leitet sein eigenes Arne Jansen Trio, mit dem er Aufnahmen macht, sich bei großen Jazzfestivals wie dem JazzFest Berlin, Enjoy Jazz Festival und dem Jazz Baltica 2009, 2015, 2019 präsentiert. Konzertreisen führen das Trio durch Europa, Zentralasien, Indien und Afrika. Zudem ist Jansen an Aufnahmen und Programmen von Katja Riemann, Jazzanova oder seinem Trompeter-Freund Nils Wülker beteiligt. Er spielt mit Naked Raven, Markus Stockhausen, Jocelyn B. Smith, Tim Fischer, Gitte Haenning sowie dem Fitzwilliam String Quartet und dem Filmorchester Babelsberg. Arne Jansen schreibt Theatermusiken für das Deutsche Theater Berlin und spielt Franz Schubert, Kurt Weill sowie Claudio Monteverdi auf der Gitarre.

Zwei Echo Jazz für zwei Alben

Für seine CD „The Sleep of Reason – Ode to Goya“ wird er 2014 mit dem Echo Jazz ausgezeichnet, 2017 erhält er für seine CD „Nine Firmaments“ einen Echo Jazz als bester Gitarrist national.

Wenn aktuell über das Multitalent Matthias Schweighöfer gesprochen wird, dann ist der Name Arne Jansen nicht weit. Denn der eine ist längst nicht mehr nur Schauspieler. Und der andere hat die Gitarrenparts für dessen neue Stücke eingespielt. Vor drei Jahren hatte Schweighöfer mit „Lachen Weinen Tanzen“ sein erstes Album vorgestellt. Im April erscheint mit „Zeit“ seine neue Single. Die ist ein Vorbote seines zweiten Albums „Hobby“, das im August erscheinen wird.

Erinnerungsfoto des Arne Jansen Trios mit dem legendären senegalesischen Orchestra Baobab. Quelle: Steven Haberland

„Bei der Studioarbeit für das Album kam Matthias nachts ins Studio und hat enthusiastisch von einer Idee berichtet“, erzählt Jansen. Das habe man dann gleich gemeinsam ausprobiert. „Mir ist egal, ob Jazz, Pop oder Klassik, wenn du merkst, da möchte jemand was loswerden“, so der 44-Jährige . Auch er wolle sich mitteilen, die Menschen berühren. Von den Genre-Schubladen möchte sich Arne Jansen zudem mit seinem eigenen neuen Album verabschieden, das er gerade konzipiert. Er selbst sei zwar mit Dire Straits, Beatles und Bob Dylan aufgewachsen, habe sich mit seiner Frau aber auch viel mit klassischer Musik beschäftigt. Durch die Zusammenarbeit mit dem DJ Paul van Dyk kommt die Techno-Sparte hinzu. Stark geprägt haben ihn nicht zuletzt gemeinsame Auftritte mit dem weltberühmten Orchestra Baobab aus dem Senegal. Deren Musik und Auftritte bezeichnet er als „Naturgewalt“. Mit dem Trompeter Nils Wülker tourt Jansen Ende vergangenen Jahres durch Deutschland. Die Auftritte sind nahezu komplett ausverkauft. Zu Jahresbeginn geht das Duo mit dem Material ins Studio. „Ich hoffe auf eine Veröffentlichung im nächsten Jahr“, sagt Jansen. Im April sei eine weitere gemeinsame Tour angedacht.

Vaterpflichten rufen

Das Erlebte und Geplante bilden eine schier unerschöpfliche Quelle für ein Gespräch: Freundschaften, Bekanntschaften und Kooperationen, zum Beispiel mit der Aktionsgemeinschaft Nordbahngemeinden mit Courage. Dem Interview sind aber zeitliche Grenzen gesetzt: Vaterpflichten rufen, während seine Frau via Internet Klavierstunden gibt. Später wird er selbst Studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover im Fach Gitarre unterrichten. Normalerweise fährt er dazu einmal pro Woche mit dem Zug nach Hannover. Durch Corona wurde der Unterricht auf das Videokonferenzsystem Zoom umgestellt. „Das funktioniert erstaunlich gut“, sagt Jansen.

Der Musiker fühlt sich wohl in Hohen Neuendorf, wo inzwischen ganz in der Nähe auch sein Vater wohnt. Das Haus mit seinem Musikzimmer voller Technik und Gitarren an den Wänden wirkt auf einmal gar nicht mehr so unscheinbar.

Von Helge Treichel