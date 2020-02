Ehefrau des verstorbenen Rolf Buber: „Ich bin völlig überwältigt“

Zühlslake

Immer wieder bricht die Stimme von Rosi Buber, bricht die 67-Jährige in Tränen aus. „Dass mein Mann weg ist, und nie mehr zurück kommt, das ist bei mir noch gar nicht richtig angekommen“, sagt sie. Ihr Mann, das ist Rolf Buber. Der 74-Jährige hatte lange als Allgemeinarzt in Oranienburg praktiziert, war erst vor wenigen Jahren in den Ruhestand gewechselt. Am vergangenen Sonntag habe sich ihr körperlich angeschlagener Ehemann auf den Weg zu einem Spaziergang gemacht. Von dem sei er nicht mehr zurückgekehrt.

Das Verschwinden des beliebten Arztes hatte in der Region für eine beispiellose Hilfsaktion gesorgt. Zahlreiche Bekannte, Freunde und Nachbarn des Ehepaars durchkämmten tagelang das Waldgebiet rund um dessen Wohnort, in der Hoffnung, Rolf Buber lebend zu finden. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Rosi Buber ergriffen. „Ich möchte mich bei all den vielen Menschen für das bedanken, was sie in den vergangenen Tagen für mich und meinen Mann getan haben.“ Es fällt ihr schwer, die passenden Worte zu finden. „Ich bin völlig überwältigt. Meine Emotionen sind derart hochgegangen, das war eine solidarische Meisterleistung“, sagt sie. Besonders gerührt habe die 67-Jährige die Hundesuchstaffel. „Das war ein Team. Sie zu sehen, als sie losgezogen sind, so bescheidene, hilfsbereite Leute – ich möchte auch ihnen ganz ausdrücklich danken“, sagt die erklärte Tierfreundin.

Vier Tage war der 74-jährige Rolf Buber vermisst worden. Ein Förster fand ihn am Mittwoch in einem Hochstand im Wald entlang der L21 zwischen Summt und Zühlslake. Quelle: Polizei

Die Tage der Ungewissheit „waren der Horror“, blickt Rosi Buber zurück. „Nach der ersten Nacht war mir klar, dass mein Mann das nicht überlebt hat“, sagt sie. Aus diesem Grund sei sie auch erleichtert, dass er schließlich am Mittwoch gefunden wurde. „So gerne würde ich ihm davon erzählen, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Was die Menschen für ihn, für uns getan haben. Doch das wird nie mehr möglich sein. Er ist einfach weg“, sagt sie unter Tränen. 30 Jahre waren die beiden verheiratet, schon lange davor habe sie ihn gekannt.

„Trotz aller Trauer, allen Schmerzes und auch trotz aller Verzweiflung – ich weiß, mein Leben muss weitergehen“, sagt die 67-Jährige tapfer. Helfen soll ihr dabei Stina. Ein neunjähriger Straßenhund aus Rumänien, der am heutigen Sonnabendmorgen zwischen 8.30 und 9 Uhr mit einem Tiertransporter bei ihr eintreffe. „Vor fünf Wochen haben wir unseren Hund Minou verloren, ein Pudel. Gemeinsam mit meinem Mann haben wir uns dann dafür entschieden, Stina ein neues Zuhause zu geben“, sagt Rosi Buber bedrückt. „Nun habe ich auch noch meinen Mann verloren. Stina ein neues Zuhause zu geben, wird mir gut tun. Das ändert jedoch nichts an der Trauer um meinen Mann“. Wann Rolf Buber bestattet wird, steht noch nicht fest. Seine letzte Ruhe soll er im Friedwald bei Summt finden, so Rosi Buber.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Bieneck