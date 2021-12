Hohen Neuendorf

Ob in Vereinen, Kirchen oder Verbänden, bei der Feuerwehr oder im sozialen Bereich: Dank und Anerkennung für ehrenamtlich engagierte Menschen sprach Landrat Ludger Weskamp für insgesamt 18 Frauen und Männer aus. Vorgeschlagen wurden 15 von ihnen für den Ehrenamtspreis von den Bürgermeistern und den Amtsdirektoren der Städte und Gemeinden Oberhavels. Drei Vorschläge oblagen dem Landrat persönlich. Die diesjährige Ehrung war eine seiner letzten Amtshandlungen.

Aufgrund der pandemischen Lage konnte keine große Feier stattfinden. Seinen Dank tat Weskamp trotzdem allen 18 ehrenamtlich Tätigen kund: „Sie sind die Konstanten in unseren Städten und Gemeinden: Das sind diejenigen, die immer da sind, die uneigennützig helfen und Gutes für die Gemeinschaft tun. Oftmals im Stillen, immer im Einsatz für andere“, so Weskamp.

Alle Preisträger erhielten in ihren jeweiligen Kommunen eine Ehrenurkunde und einen Scheck in Höhe von 200 Euro. Unter den Preisträgern, die der Landrat selbst vorschlug, ist Nicole Jähnicke, die in die Aula eingeladen wurde. Sie leitet seit drei Jahren die freiwillige Feuerwehr in Hohen Neuendorf. „Sie ist die erste Frau, die ein solches Amt in Hohen Neuendorf übernommen hat“, lobte Weskamp. Doch in der Feuerwehr ist Jähnicke schon länger aktiv: Seit eindrucksvollen 32 Jahren!

Nicole Jähnicke ist Löschzug- und zugleich Ortswehrführerin in der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf. Seit 32 Jahren ist sie in der Feuerwehr aktiv. In dieser Zeit hat sie mit Herzblut unter anderem die Jugendfeuerwehr in Hohen Neuendorf geleitet und als stellvertretende Kreisjugendwartin fungiert. Quelle: Franziska von Werder

In dieser Zeit hat sie die Jugendfeuerwehr geleitet und als Kreisjugendwartin gearbeitet und wurde so zum Vorbild für viele jüngere Kameraden. „Wir arbeiten oft nachts oder in der Freizeit neben unseren Jobs und der Familie“, so die Feuerwehrfrau. Dass der Landrat für diese Arbeit eine Ehrung ausspricht, freut die 41-Jährige. Ihre Kameraden will sie nicht missen: „Man wächst dadurch zusammen, dass man sich im Einsatz aufeinander verlassen muss. Wir von der Feuerwehr Hohen Neuendorf sind wie eine große Familie.“

Uwe Peter gründete 1997 den Förderverein für Schulsport in Oberhavel und setzt sich seit vielen Jahren mit viel Herz für Sportangebote im Kinder- und Jugendbereich ein. Quelle: Franziska von Werder

Auf Vorschlag des Landrates wurden außerdem Lisette Noack und Uwe Peter ausgezeichnet. Beide setzen sich seit vielen Jahren mit großem Engagement und Leidenschaft für Sportangebote im Kinder- und Jugendbereich in Oberhavel ein. „Hervorzuheben ist insbesondere das langjährige Engagement für die Organisation der Veranstaltungen rund um Jugend trainiert für Olympia“, betonte Weskamp. Uwe Peter, Sportlehrer an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Gransee, war Mitinitiator des 1997 gegründeten Fördervereins für Schulsport. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die „Jugend trainiert für Olympia“-Wettbewerbe in Oberhavel zu organisieren und dadurch sportliche Leistungen von Kindern zu fördern und sie für Sport zu begeistern.

Lisette Noack – liebevoll „Mutti“ genannt, ist Sportlehrerin des Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasiums und dort zugleich stellvertretende Schulleiterin. Sie engagiert sich weit über das normale Maß hinaus für ihre Schüler und brennt für ihr Fach Sport. Quelle: Franziska von Werder

Auch Lisette Noack ist Sportlehrerin und zugleich stellvertretende Schulleiterin am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. „Sie begleitet die Jugendlichen zu Wettkämpfen, organisiert Sport-AGs und ist die Mutti – wie sie liebevoll genannt wird – der sportlichen Erfolge des Gymnasiums“, so Weskamp. Das Gymnasium hatte in den vergangenen Jahren immer wieder hervorragende Leistungen im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ erzielt. Für Noack mehr als ein sportlicher Erfolg: „Man bekommt einfach so viel zurück von den Kindern. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie man die Kinder durch den Sport motivieren kann, auch in der Schule Leistungen zu erbringen.“

