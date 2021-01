Borgsdorf

Auch Hohen Neuendorfs Sprecherin Ariane Fäscher hatte erst am Donnerstag kurz nach 10 Uhr davon erfahren: Die Polizei hatte kurzfristig mitgeteilt, das südlich des Mühlenbecker Wegs in Borgsdorf eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe gefunden worden war. Der Sperrkreis betrage 700 Meter und die Fundstelle liege mitten im Wald. „Es müssen also keine Menschen evakuiert werden“, so Fäscher.

Sie verweist darauf, dass die L211 zwischen Lehnitz und Summt ab etwa 11.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt wird. Eine Umleitung sei nicht ausgeschildert, aber wahlweise nördlich über Wensickendorf/Oranienburg oder südlich über Mühlenbeck/Birkenwerder möglich. Bis etwa 14 Uhr solle die Entschärfung dauern. Es solle in den kommenden Stunden noch eine Lagebesprechung der Verwaltung mit dem KMBD geben, bei der es mehr Informationen geben solle, so Fäscher.

Von Marco Paetzel