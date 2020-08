Stolpe

Ein Jaguar vom Typ F2 Coupe ist am Donnerstagabend etwa im Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr in Stolpe gestohlen worden. Die Luxuskarosse, deren Wert von der Polizei mit etwa 60 000 Euro beziffert wurde, hatte auf einem Mieterparkplatz in Stolpe gestanden. Das Fahrzeug fällt auch dadurch ins Auge, dass es die Farbe Orange hat. Das Kennzeichen ist OHV-FR 77. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem gestohlenen Auto eingeleitet.

Von MAZonline