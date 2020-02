Ein Skeptiker geht vor Anker

Hohen Neuendorf

Auf der Informationsplattform Wikipedia ist zu lesen, dass die Punkband „Die Skeptiker“ 1986 in Ost-Berlin gegründet worden sei. Tatsächlich jedoch hoben die Musiker ihr Baby in Hohen Neuendorf aus der Taufe. Gründungsort für eine der bedeutendsten Punkrockgruppen der DDR, die sich nach der Wende in der gesamtdeutschen Musikszene etablieren konnte, war die „ Havelbaude“.

Zu den Gründungsmitgliedern zählte Marcel Hofer. Der 50-Jährige bearbeitete jahrelang das Schlagzeug für die Band – bis zu deren vorläufiger Auflösung im Jahr 2000. Zum Gründungsjubiläum 2006 allerdings gab es einen Neustart – ohne Hofer.

Stimmung im Zelt: Die „Après-Ski-Party“ am vorletzten Februar-Wochenende. Quelle: Helge Treichel

Denn der widmet sich seit 20 Jahren seinem anderen Baby, dem Wirtshaus „ Havelbaude". Das Ausflugslokal mit angeschlossenem Hafen befindet sich seit 1925 in Familienhand. Marcel Hofer ist stolz darauf. Seine Urgroßeltern Albert & Friedel Beyer hatten dereinst den Grundstein gelegt. Ihn selbst hatte es zunächst zur Musik gezogen. Er war Berufsmusiker – wie zuvor schon der Vater. Seine Mutter war es, die den „Laden“ am Laufen hielt. Bis er selbst die Fäden als Inhaber und Besitzer in die eigenen Hände nahm.

Die DJs Sven und Balu in Aktion (v.l.). Quelle: Helge Treichel

„Mir geht es darum, ein schönes Ausflugsrestaurant zu führen und eine ansprechende Eventgastronomie zu bieten“, sagt Hofer. Zu diesem Zeitpunkt sitzt er an einem der hölzernen Tische im gemütlichen Gastraum, vor sich ein Bier. Im Veranstaltungszelt nebenan dröhnen derweil die Beats. Die beiden Stamm-DJs Sven und Balu legen zur Apès-Ski-Party auf. An diesem Sonnabend im Februar ist es wieder einmal voll. Sehr voll. Sven und Balu treiben mit gezielter Titelauswahl die Stimmung hoch. Die Licht- und Lasershow lässt vergessen, dass es sich um ein Zelt handelt.

DJ Balu beim „Einheizen“. Quelle: Helge Treichel

Angefangen hatte Marcel Hofer vor rund zehn Jahren mit Live-Open-Air-Konzerten. Legendäre Formationen wie die „Lords“, „The Mamas and the Papas“ oder „Tito & Tarantula“ spielten auf. Mittlerweile werden mehr populäre Veranstaltungen für die breite Masse geboten wie die Schlagerparty im Januar oder das Oktoberfest. „Die Nachfrage war da stärker“, begründet Marcel Hofer das veränderte Konzept. Zehn solcher Events veranstaltet er im Jahr. An Gründonnerstag spiele jedoch weiter traditionell „Right Now“.

Chefkoch Christoph Krüger (M.) mit seinem Team. Quelle: privat

Aber der Inhaber möchte nicht darauf reduziert werden. „Wir bieten auch eine gute Küche in unserem Restaurant mit Blick auf den Hafen.“ Seit September 2019 gebe es ein neues Küchenteam unter der Leitung von Christoph Krüger. Der 34-Jährige hatte in der „ Havelbaude“ gelernt, bevor er für neun Jahre in die Schweiz ging und oberhalb von 2000 Metern Küchenchef wurde. In Hohen Neuendorf bietet er eine „Fusionsküche“ die kulinarisch bodenständig und brandenburgisch ist. „Ich nehme das Typische aus der Region und versuche es auf die globale Küche auszudehnen“, so Krüger.

Und Hofer? „Mein einziger Plan ist es, meine Prinzessin aufzuhübschen und den Leuten zu zeigen, dass sie hier besonders gut sitzen und speisen können“, sagt der mit Blick auf die Havel.

Von Helge Treichel