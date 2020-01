Bergfelde

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (9. November) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fichtestraße in Bergfelde. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über die Terrassentür in das Innere des Gebäudes. Alle Räume wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Schmuck, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.

Von MAZonline