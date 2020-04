Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Montagvormittag (6. April) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hohen Neuendorfer Scharfschwerdtstraße. „Die Täter hebelten im Zeitraum von 8.45 bis 10.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Täter durchwühlten alle Räume. „Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter Schmuck und Uhren erbeuten“, so Feierbach weiter. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte keine Ergebnisse. Kriminaltechniker waren im Einsatz, die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Von MAZonline