Hohen Neuendorf

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kurt-Tucholsky-Straße kehrte am Montagabend (2. März) gegen 18.45 Uhr zurück und hörte auf der Terrasse Geräusche. Er nahm an, dass dort eine oder mehrere Personen über den Holzfußboden liefen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde die nähere Umgebung abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Im Haus hatten die Einbrecher Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Spardose mit Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird mit insgesamt etwa 1250 Euro angegeben. Kriminaltechniker waren im Einsatz.

Von MAZonline