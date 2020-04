Einbruch in Borgsdorf: Diebe entwenden Tresor

Borgsdorf

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es am Dienstag (14. April) zwischen 7 und 17 Uhr in der Veltener Straße in Borgsdorf. „Die bisher unbekannten Täter haben die Terrassentür des Hauses aufgehebelt“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. So gelangten die Täter in das Innere des Hauses.

„Alle Räume wurden durchsucht und durchwühlt“, so Röhrs weiter. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter einen Tresor mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwenden. Kriminaltechniker waren vor Ort und untersuchten den Tatort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Von MAZonline