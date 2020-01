Einbruchserie in Hohen Neuendorf und Mühlenbeck

Hohen Neuendorf / Mühlenbeck

Gleich vier Einbrüche wurden der Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstag (23. Januar) angezeigt, wie Pressesprecherin Ariane Feierbach am Freitag mitteilte. In allen vier Fällen hatten es die bisher unbekannten Täter auf Einfamilienhäuser abgesehen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses aus dem Waidmannsweg im Hohen Neuendorfer Ortsteil Borgsdorf meldeten sich gegen 17.15 Uhr bei der Polizei. Die Täter verschafften sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Ob noch etwas gestohlen wurde konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort und untersuchten den Tatort auf Spuren.

In der Hohen Neuendorfer Havelstraße verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.40 über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge, Unterhaltungselektronik, Schmuck und Bekleidung. Auch hier waren Kriminaltechniker vor Ort. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit mehreren 1000 Euro beziffert.

Kriminaltechniker sichern DNA und Werkzeugspuren

Ebenfalls über die Terrassentür drangen bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein. Dort liegt der Tatzeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.55 Uhr. „Die Täter haben die Räume durchwühlt, so dass noch nicht festgestellt werden konnte was und ob etwas entwendet wurde“, so Pressesprecherin Ariane Feierbach. Kriminaltechniker sicherten vor Ort spuren, der entstandene Schaden kann noch nicht geschätzt werden.

In der Mühlenbecker Lindenallee schlugen der oder die Täter ebenfalls zu. Hier hatten sie es zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr auf ein Einfamilienhaus abgesehen, in das sie über die Terrassentür eindrangen. Auch dort wurden die Räume durchwühlt, so dass noch nicht abschließend festgestellt werden konnte was und ob etwas entwendet wurde. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz, sie konnten Werkzeugspuren und DNA sichern.

