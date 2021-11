Hohen Neuendorf

„Ich war auf jeden Fall überrascht“, sagt Eric Preuß. Und gern im Mittelpunkt stehe er auch nicht. Das jedoch konnte der 38-Jährige am Mittwochabend nicht vermeiden. „Für seine herausragenden Aktivitäten am Marie-Curie-Gymnasium“ ist der Lehrer für Geografie, Biologie und WAT mit dem Schulpreis des Schuljahres 2021/22 geehrt worden.

Schülerinnen und Schüler gestalteten ein Programm zur Festveranstaltung des Marie-Curie-Tages am Hohen Neuendorfer Gymnasium. Quelle: Helge Treichel

Den festlichen Rahmen dafür bot eine Festveranstaltung, die alljährlich anlässlich des Geburtstages von Marie Curie abgehalten wird. Und ebenfalls traditionell zeichnen die jeweiligen siebten Klassen wichtige Stationen aus dem Leben der Naturwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin in Form einer Theateraufführung nach – aktuell übrigens sechs Klassen.

„ein großer Zugewinn für unsere Schule“

Laudatorin und Vorjahrespreisträgerin Paulina Dura beschrieb Eric Preuß nicht nur als hilfsbereiten und auch sonst ziemlich duften Kollegen. Er sei „ein großer Zugewinn für unsere Schule“, sagte die Rednerin und zählte Beispiele auf. Er verwalte die Schulküche und sorge dafür, dass alle Klassen sowohl während, als auch außerhalb des Unterrichts gemeinsam Speisen zubereiten können. Als Chef der aktuell sechsköpfigen Mensa-AG begleite er die Schülerinnen und Schüler bei der Optimierung des Schulessens. Außerdem kümmere er sich um die Belange der jungen Heranwachsenden in Notsituationen. Eric Preuß sei fester Bestandteil des Krisenteams am Hohen Neuendorfer Gymnasium und erstelle Pläne mit Handlungsoptionen für die Unterstützung und Begleitung in Not geratener Personen.

Siebtklässler des Marie-Curie-Gymnasium zeigten auf der Bühne Stationen aus dem Leben von Marie Curie. Quelle: Helge Treichel

In den vergangenen Jahren habe er ein Konzept der Berufs- und Studienorientierung am Marie-Curie-Gymnasium aufgebaut – zusammen mit Oberstufenkoordinator Rüdiger Becker. Aufbauend auf eine Potenzialanalyse zu Beginn der Klasse 7 könnten alle über ihre gesamte Schullaufbahn – und sogar darüber hinaus – kontinuierlich Angebote zum Realisieren ihrer Berufswünsche und zur realistischen Einschätzung ihrer individuellen Kompetenzen wahrnehmen. „Für den Auf- und Ausbau der Berufsorientierung erhielt unsere Schule dieses Jahr das Berufswahl-Siegel ,Schule mit hervorragender Schul- und Berufsorientierung’“, resümierte Paulina Dura. Seit kurzem sei Eric Preuß zudem Fachbereichsleiter für die Fächer Geografie/Religion und LER.

Preisträger hatte „andere Namen im Kopf“

„Ich mache den Job gerne und bin froh, an dieser Schule zu sein“, gesteht Eric Preuß. Als Preisträger hätte er allerdings ganz andere Namen im Kopf gehabt, darunter den seines Physik-Kollegen Andreas Scheuermann. Als einziger Preisträger in diesem Jahr wurde er am 3. November mit dem Heinrich-Gustav-Magnus-Preis 2021 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu Berlin/Brandenburg ausgezeichnet. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird an bis zu vier Lehrkräfte für außerordentliche Leistungen verliehen.

Preisverleihung an Andreas Scheuermann (3.v.l.) bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Physiklehrer wurde von Schulleiter Thomans Meinecke begleitet (2.v.l.). Quelle: privat

Andreas Scheuermann übertrage seine Leidenschaft für die Physik durch seine kreative und schülernahe Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen im Rahmen von „Jugend forscht“ auf seine Schützlinge, lobte Schulleiter Thomas Meinecke. Es gelinge ihm in ganz außerordentlicher Weise, physikalische Problemstellungen in ihrer Bedeutung für den Alltag erlebbar und auch lösbar zu machen. „Infolge dessen konnten wir in den vergangenen Jahren etliche Erfolge feiern, die unsere Schule als Schule mit physikalisch-mathematischem Profil und Engagement im Land Brandenburg und darüber hinaus bekannt gemacht haben“, so Meinecke.

Andreas Scheuermann mit dreien seiner Projektteilnehmerinnen. Quelle: Helge Treichel

Ob Versuche auf dem Schulhof, Kooperationen mit umliegenden Firmen und selbst gebaute und verwendete Versuchsanordnungen – in jedem Detail dieser Tätigkeit stecke Herzblut. Das vermittelt Schülerinnen und Schülern einen intensiven Zugang zur Physik und bereitet den Boden für die Offenheit dem Fach und bei manchen sogar einem Studium gegenüber.

Von Helge Treichel