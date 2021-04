Einwohnermeldeamt Hohen Neuendorf öffnet an zwei Samstagen

Hohen Neuendorf

Das Einwohnermeldeamt (EMA) der Stadt Hohen Neuendorf wird an den kommenden beiden Samstagen, 10. April sowie den 17. April, jeweils im Zeitraum von 8 Uhr bis 12 Uhr seine Türen für Terminkunden öffnen. Termine für diese Tage können ab sofort vereinbart werden. Das wird aus dem Rathaus mitgeteilt. Hierfür genüge eine Mail mit Angabe der eigenen Telefonnummer an ema@hohen-neuendorf.de. Die Mitarbeitenden des EMA würden dann gern zurückrufen. Die Anzahl der Termine sei allerdings begrenzt.

In der Coronazeit habe das Einwohnermeldeamt täglich nur eine begrenzte Zahl von Terminen vergeben können, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Rathaus aufhalten. Die schriftliche Abwicklung hingegen brauche mehr Zeit. Mit dem Service der Samstagsöffnungen stünden zusätzliche Termine für wichtige Anliegen zur Verfügung, was helfe, Wartezeiten zu verkürzen. „Ich freue mich sehr über die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese zusätzlichen Sprechzeiten anzubieten“, würdigt Bürgermeister Steffen Apelt das Engagement seines Teams. „Das Rathaus hat in der ganzen Zeit voll gearbeitet, aber trotz Terminsprechstunden musste viel mit erheblichem Mehraufwand schriftlich gelöst werden. Für die schriftlichen Anfragen müssen wir trotzdem um Geduld bitten – einige Tage Bearbeitungszeit sind nach wie vor notwendig.“

Von MAZonline