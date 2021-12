Endlich wieder Postdienstleistungen in Bergfelde: Das sagen Einwohner dazu 

Bergfelde

Eugen Dillschneider aus Bergfelde freut sich darüber, dass sein Ortsteil im Februar wieder eine eigene Postfiliale erhalten soll. „Ich habe nicht mehr daran geglaubt“, gibt er zu. Denn die Post arbeite bestreite ihre Dienstleistungen in der Fläche nahezu ausschließlich mit Partnerfilialen. Deshalb sei es zu begrüßen, dass nunmehr eine so genannte Interimsfiliale eröffnet werden soll. „Das ist ein Anfang“, befindet Dillschneider, der sich seit diesem Jahr als sachkundiger Einwohner kommunalpolitisch engagiert.

„Nicht nur der Verwaltung der Stadt zu verdanken“

Der Senior ärgert sich mit Blick auf die „Nordbahnnachrichten“ allerdings über die Kommunikation aus dem Rathaus zu diesem Thema. „Darin ist mit keinem Wort erwähnt, dass auch Bergfelder Bürger sich seit drei Jahren darum bemüht haben, dass es in Bergfelde wieder eine Post gibt“, schreibt er der MAZ. Er melde sich zu Wort, „weil es schon erwähnt werden sollte, dass es nicht nur der Verwaltung der Stadt Hohen Neuendorf zu verdanken ist“. Vielmehr habe auch seine eigene Beharrlichkeit über jetzt genau drei Jahre dazu beigetragen, „die Deutschen Post AG dazu zu bringen, endlich wieder eine Postfiliale in Bergfelde zu eröffnen“. Redebeiträge bei Stadtverordnetenversammlungen und Vermittlungsversuche über Immobilienmakler für Räumlichkeiten sowie viele Mails seinerseits und Leserbriefe hätten mitgeholfen, das zu erreichen, was jetzt erfolgt. Adressaten seien gewesen: die zuständige Politikbeauftragte der Deutschen Post AG, Bettina Brandes-Herlemann, die Bundesnetzagentur und Politiker.

Seniorenbeirat ebenfalls engagiert

Dass gleichfalls der Seniorenbeirat der Stadt daran mitgewirkt habe, reklamiert dessen Vorsitzender Detlef Reglin. Anfang November habe es zudem einen Termin bei Bürgermeister Steffen Apelt gegeben, bei dem unter anderem auch das Thema Postfiliale angesprochen wurde, so Reglin. Er verweist allerdings auch auf Aktivitäten, die Eugen Dillschneider noch als früheres Mitglied des Seniorenbeirates unternommen hatte.

Pilotprojekt mit Automat noch nicht marktreif

Ein für Bergfelde angekündigtes Pilotprojekt mit Postautomaten, die einen Briefmarkenservice sowie die Abholung und Abgabe von Paketen ermöglichen sollten, konnte in diesem Jahr noch nicht an den Start gehen, wird seitens der Stadtverwaltung informiert. Der Automat habe noch keine Marktreife erlangt, so die Begründung. Unrichtig sei laut Dillschneider in diesem Zusammenhang die Darstellung, „dass die Paketboten jetzt Briefmarken verkaufen, was auch verwunderlich wäre, weil dies schon zum 1. April 2020 avisiert, wegen Corona aber nicht umgesetzt wurde“.

Von Helge Treichel