Hohen Neuendorf

Betrügerinnen haben sich am Freitag telefonisch bei einem 88-jährigen Mann in der Puschkinallee in Hohen Neuendorf gemeldet und ihn unter dem Vorwand einer abzuleistenden Nachzahlung der Stieftochter an die örtliche Justiz dazu überredet, Bargeld in Höhe von 9000 Euro an einen Geldboten zu übergeben.

Im weiteren Verlauf überredeten die Täter den Geschädigten ein weiteres Mal, Bargeld von seinem Bankkonto abzuheben. Die Mitarbeiter des Geldinstituts hegten jedoch Zweifel und zahlten dem Geschädigten keine weitere Summe aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline