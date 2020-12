Zahlreiche Anrufe unbekannter Täter, die unter Vortäuschung falscher Angaben Informationen über das Vermögen der Angerufenen ausfindig machen wollten, wurden bei der Polizei am Montag und Dienstag in Oberhavel angezeigt. Die Täter trieben ihr Unwesen vor allem in Hohen Neuendorf und im Mühlenbecker Land.