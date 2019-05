Hohen Neuendorf

Das erste Weinfest in Hohen Neuendorf findet am 17. und 18.Mai von 17 bis 23 Uhr bei „Bleu-Blanc-Rouge“ im Backofenweg 3 statt. Zu entdecken gibt es dabei Weine aus Mallorca sowie der Baden-Württembergischen Partnerstadt Müllheim und aus der Dordogne, der Region der französischen Partnerstadt Bergerac sowie „Geheimtipps aus Brunos Keller“. Abgerundet wird das Fest durch Musik und kulinarische Spezialitäten aus den jeweiligen Weinregionen. Das Fest ist eine private Initiative der drei Hohen Neuendorfer Bruno Maître, Norbert Schulz und Mario Schulz, die damit einen Beitrag zur Belebung des städtischen Lebens leisten wollen. Kommt es an, soll das Weinfest zur Tradition werden.

Von MAZonline