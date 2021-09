Fahrbahnerneuerung der L 171 zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe: Schranke zerstört

Stolpe-Dorf

Als am 2. September die Ortsverbindungsstraße zwischen Hohen Neundorf und Stolpe-Dorf (Hohen Neuendorfer Weg, L171) für die geplante Fahrbahnerneuerung gesperrt wurde, ging die Kirchallee auf, allerdings nur für Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und den Busverkehr. Mit einer Schrankenanlage wird auf Initiative der Stadtverwaltung die Durchfahrt ermöglicht und reguliert: Nur berechtigte Personen beziehungsweise Fahrzeuge dürfen passieren. Sie sind mit einem entsprechenden Transponder ausgestattet worden, informierte Stefan Boye, Leiter der Polizeiwache in Hennigsdorf.

Schranke am Wochenende zerstört

Bereits am ersten Wochenende nach der Inbetriebnahme sei die Schrankenanlage allerdings so beschädigt worden, dass sie nicht mehr funktionierte, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage. Seit Montag sei die Schranke jedoch wieder in Betrieb.

Die zerstörte Schrankenanlage an der Kirchallee in Stolpe-Dorf. Quelle: Roland Schulte

Allerdings treffe das ausschließlich auf der Stolper Seite zu, sagte Daniel Dinse, Pressesprecher der Stadt Hohen Neuendorf. Die Schranke auf der Hohen Neuendorfer Seite der Kirchallee werde voraussichtlich am Mittwoch abgebaut. Das Gehäuse sei derart deformiert, dass Wasser eindringen kann. Davor solle die Elektrik bewahrt werden.

Zugleich kündigte der Sprecher das Aufstellen eines großen Schildes für Mittwoch an. Damit solle noch einmal auf die Situation und die damit verbundenen Regeln hingewiesen werden.

Polizei ermahnt unberechtigte Nutzer

Bei Polizeikontrollen seien bereits mehrfach Personen auf der Kirchallee festgestellt worden, die nicht zur Durchfahrt berechtigt waren, informierte Dörte Röhrs. Die Betroffenen seien ermahnt worden. Da ich diese Personen einsichtig gezeigt hätten und dann die reguläre Umleitung genutzt hätten, sei zunächst von dem Verwarngeld von 20 Euro abgesehen worden.

Viel Mühe in die technische Lösung investiert

Bei der Schranke handele es sich um eine „freiwillige Leistung, die von der Stadt erbracht worden sei“, betonte Daniel Dinse. Um die Anlage im Interesse eines schnellen Rettungswesens und seines reibungslosen Busverkehrs zu organisieren und aufzustellen, habe ein Mitarbeiter des Bauamtes viel Mühe investiert. Die besondere Herausforderung habe darin bestanden, dass der Landesbetrieb die Straßensperrung vier Tage früher als ursprünglich angegeben realisiert habe.

Sicherheitsdienst soll unberechtigte Kraftfahrer abfangen

Inzwischen werde darüber nachgedacht, die Kontrollen an der Schranke zu verstärken und einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen. Dessen Mitarbeiter sollen dann Kraftfahrer abfangen, die sich unberechtigt hindurchschleichen wollen.

Von Helge Treichel