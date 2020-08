Fahrzeugdiebstahl: Audi TT in Bergfelde geklaut

Bergfelde

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen (3. August) entwendeten bisher unbekannte Täter einen Audi TT von einem Mieterparkplatz in der Bergfelder Briesestraße. „Der Fahrzeughalter zeigte den Verlust am Montag gegen 8.20 Uhr bei der Polizei an“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Nach dem grauen Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OVH-TT 666 wird nun gefahndet. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 10.000 Euro beziffert.

Von MAZonline