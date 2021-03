Hohen Neuendorf

Fast vier Jahre lang betreuten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften „Schreibmut“ und „Buchzeit“ vom Kulturkreis Hohen Neuendorf die Bücherzelle in der Schönfließer Straße. Am Dienstag übergaben die bisherigen Paten Ingrid Gabriel-Abraham, Nadja Felscher, Wilfried Hildebrandt und Kathrin Hoehne die Patenschaft in neue Hände.

„Ich halte es nach wie vor für ein tolles Projekt“, betonte Nadja Felscher aus diesem Anlass. „Die Betreuung an diesem gut frequentierten Standort bedeutet allerdings einen hohen Aufwand“, ergänzte sie. „Daher ist für uns jetzt der Zeitpunkt gekommen, aus der ersten Reihe zurückzutreten.“

Dem Aufruf der Stadt Hohen Neuendorf für mögliche neue Paten folgten gleich zwei fachkundige Interessenten: Harald Baumeister, gelernter Bibliothekar in Elternzeit, und die ehemalige Buchhändlerin Ursula Christians. „Mit der Patenschaft halte ich Kontakt zu Büchern“, beschreibt Harald Baumeister seine Motivation. „Und der Bücherschrank ist ein schönes Ziel für einen Spaziergang mit meinen beiden kleinen Töchtern.“ Für die Stadt Hohen Neuendorf bedeute das ehrenamtliche Engagement der Patinnen und Paten bei der Betreuung der Bücherschränke eine große Arbeitserleichterung, teilte Stadtsprecherin Susanne Kübler mit. Denn die Paten würden regelmäßig den Zustand von Zelle und Inhalt prüfen, sie sortieren Neuzugänge nach Kategorie und Qualität, entsorgen Unbrauchbares und müssen sich dafür gelegentlich gegenüber anderen Bücherzellennutzern rechtfertigen. Bei Problemen oder Sachbeschädigung stehe die Verwaltung den Paten wiederum mit Rat, Tat und Rückendeckung zur Seite.

„Für Ihr ehrenamtliches und sicherlich nicht immer einfaches Engagement danke ich Ihnen, liebe Patinnen und Paten, im Namen der Stadt Hohen Neuendorf ganz herzlich“, sagte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) aus Anlass der Übergabe. Als Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit erhielten die bisherigen Paten vom Bürgermeister jeweils einen Büchergutschein.

„Auch den neuen Paten sagen wir an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank und wünschen gutes Gelingen und eine gute Zusammenarbeit bei der Fortführung dieses beliebten Projektes“, so Susanne Kübler.

Von MAZonline