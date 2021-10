Festnahme in Borgsdorf: Mann beißt Polizisten in den Finger

Borgsdorf

Ein 36-jähriger Mann befand sich am Mittwoch (27. Oktober) gegen 13.40 Uhr unberechtigt in einem Supermarkt in der Berliner Straße in Borgsdorf. „Da gegen den 36-Jährigen ein Hausverbot besteht und dieser den Markt nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzu gezogen“, berichtete Philipp Mahncke, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Als die Beamten im Supermarkt eintrafen, bewarf und verletzte der Mann die Beamten mit Glasflaschen. „Der 36-Jährige konnte den markt zunächst verlassen“, erklärte der Pressesprecher weiter.

Lesen Sie auch Borgsdorf: Ladendieb wird handgreiflich

Mann wird in Borgsdorf festgenommen

Auf dem Supermarktparkplatz beschädigte der Mann zudem den Ford einer 45-jährigen Frau aus Baden-Württemberg. „Unter dem Einsatz von Pfefferspray und mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei konnte der Mann schließlich auf dem Parkplatz überwältigt und mit Handschellen fixiert werden.“

Drei Polizisten verletzt

Der bereits polizeilich bekannte Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fixierung des 36-Jährigen erlitt ein Polizist Reizungen durch das Pfefferspray. „Einem anderen Beamten biss der Mann in den Finger. Beide bleiben jedoch weiter dienstfähig.“ Ein dritter Beamter wurde von den Glasflaschen getroffen. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt, zahlreiche Anzeigen wurden aufgenommen.

Von MAZonline