Hohen Neuendorf

Am Freitag kam es wegen eines technischen Defektes zu einem Brand in einem Haus in der Scharfschwerdtstraße in Hohen Neuendorf. Zu dem Zeitpunkt war glücklicherweise niemand zu Hause.

Die Flammen gingen von selbst wieder aus. Das Haus ist unbewohnbar. Die Bewohnerin kam bei ihrem Sohn unter. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bekannt wurde der Polizei der Brand erst am Sonnabend, als sich der Sohn der Bewohnerin bei ihr meldete.

Von MAZonline