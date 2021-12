Feuerwehr Hohen Neuendorf unterstützt bei Corona-Schutzimpfungen

Hohen Neuendorf

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützen nun auch die Feuerwehren der Stadt Hohen Neuendorf. Nach dem Erfolg der beiden Impf-Aktionstage in der Feuerwache Bergfelde bietet der Löschzug Hohen Neuendorf in der ersten Januar-Woche ebenfalls einen Impftag an. Dieser findet am Freitag, den 7. Januar von 15 bis 19 Uhr in der Feuerwache Hohen Neuendorf, Waldstraße 4, statt.

Impfen ohne Termin und Anmeldung

Hier werden zwei Impfärzte vor Ort sein, eine Terminanmeldung ist nicht erforderlich. Interessenten bringen bitte Personalausweis, Krankenversicherungskarte und möglichst ihren Impfausweis mit. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden die Impflinge gebeten, die erforderlichen Unterlagen (Anamnesebogen, Einwilligungserklärung, Aufklärungsblatt) bereits unterschrieben mitzubringen. Diese können unter www.brandenburg-impft.de heruntergeladen werden.

Erfolgreiche Impfaktion in der Feuerwache Bergfelde

Mit Unterstützung der Frauenärztin Alexa Krumme aus Birkenwerder hatte der Löschzug Bergfelde kurz vor Weihnachten bereits erfolgreich eine zweitägige Impfaktion in der Feuerwache Bergfelde durchgeführt. Bei dieser ließen sich am 20. Dezember 114 und am 21. Dezember 212 Menschen gegen das Corona-Virus impfen.

Vorerst keine kommunalen Impftage im Rathaus mehr

Im Rathaus Hohen Neuendorf wird es vorerst keine weiteren kommunalen Impftage geben. Seit August fanden hier sechs Impftage jeweils samstags von 10 bis 16 Uhr statt. Insgesamt wurden hier über 1450 Impfungen vorgenommen, davon über 380 Erst- und etwa 660 Drittimpfungen.

Weitere Impfangebote im Stadtgebiet

Ab dem 6. Januar macht auch das mobile Impfteam vom Landkreis Oberhavel wieder wöchentlich im Stadtgebiet Station. Immer donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr können sich Interessierte bei Pflanzen-Kölle in Borgsdorf, Rosenstraße 48, impfen lassen. Über weitere Impfmöglichkeiten und -termine in der Region informiert der Landkreis Oberhavel auf seiner Internetseite www.oberhavel.de

Von MAZonline