Firmeneinbrüche und Fahrzeugdiebstahl in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

– In Nacht zu Mittwoch (2. Juni) betraten bislang Unbekannte ein Firmengelände in der Hohen Neuendorfer Gewerbestraße und drangen in das Bürogebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten mehrere technische Geräte und Bargeld. Auch ein Fahrzeugschlüssel eines Kleintransporters der Marke Renault nahmen die Täter an sich und stahlen letztlich auch das auf dem Gelände geparkte Fahrzeug. Die Polizei fahndet nach dem Transporter mit den amtlichen Kennzeichen OHV-TR 202.

Auch in ein weiteres Firmengebäude drangen die Täter ein und entwendeten auch hier Computertechnik. Der Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten.

Von MAZonline