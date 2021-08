Förderverein der Feuerwehr: Helfer für die Helfer

Hohen Neuendorf

Seit 30 Jahren besteht der Feuerförderverein des Löschzuges 1 der Stadt Hohen Neuendorf. Die 175 Mitglieder würden mit ihren Aktivitäten und Spenden viel ermöglichen, was sonst mit Bürokratie und langen Wartezeiten verbunden oder auch ganz unmöglich wäre. Der gemeinnützige Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit der aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf (45 Frauen und Männer, 250 bis 300 Einsätze jährlich), der Jugendfeuerwehr (61 Mitglieder), der Kinderfeuerwehr (13 Mitglieder), der Alters- und Ehrenabteilung und des Musikzuges zu unterstützen, berichtet 1. Vorsitzender Marco Beerbaum. Mit dem 50-Jährigen kamen Landrat Ludger Weskamp und die SPD-Bundestagskandidatin Ariane Fäscher während einer Sommertour in der Wache des Löschzuges 1 in der Waldstraße ins Gespräch – im Beisein des für die Feuerwehr zuständigen Hauptamtsleiters der Stadt Hohen Neuendorf, Volker-Alexander Tönnies.

Ludger Weskamp bei der Sitzprobe in der Drehleiter. Quelle: Helge Treichel

„Die Coronapandemie hat die Feuerwehr und natürlich auch uns als Förderverein auf eine harte Probe gestellt“, sagt Beerbaum. Insgesamt sieben Monate lang hätten keine regulären Dienste, Veranstaltungen und Treffen durchgeführt werden können. „Um den Wissensstand der Kameradinnen und Kameraden, der Jugendlichen und der Kinder beizubehalten und zu erweitern, führte der Löschzug Onlinedienste durch“, so der Fördervereinschef. Ein großes Dankeschön gehe daher an die beteiligten Gruppen- und Zugführer, an die Jugendwarte, die Kinderfeuerwehrwarte und auch an die Stadtwehrführung und die Verwaltung: „Ohne Euch wäre eine Weiterführung des Dienstbetriebes nicht möglich gewesen.“

Der Feuerwehr-Förderverein präsentiert seine Werbematerialien für den Stand. Quelle: Helge Treichel

Auch die Öffentlichkeitsarbeit des Fördervereins wurde durch die Pandemie stark eingeschränkt. Tage der offenen Tür oder andere publikumswirksame Veranstaltungen hätten letztmalig 2019 stattfinden können. „Wir als Verein und als Feuerwehr sind aber auf diese Veranstaltungen angewiesen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und um für uns zu werben.“ Deshalb sei es besonders erfreulich, dass trotzdem neue aktive Kameradinnen und Kameraden gewonnen werden konnten. Und auch im Förderverein hätten im vergangenen Jahr mehr als 20 neue Mitglieder begrüßt werden können, freute sich Beerbaum. Weitere seien willkommen, was auch für die Löschzüge Bergfelde und Borgsdorf gelte.

Zweiter Vorsitzender des Feuerwehrvereins ist Heiko Sündram (M.). Der 57-Jährige ist seit September 2017 dabei und selbst kein aktives Feuerwehrmitglied – jedoch seine Frau. Quelle: Helge Treichel

„Die Arbeit aller ehrenamtlich tätigen Menschen in unserem Kreis kann nicht hoch genug geschätzt werden“, sagte Weskamp. Gerade die Pandemiezeit mit ihren immer wieder wechselnden Anforderungen habe die Ehrenamtlichen oft bis an ihre Belastungsgrenze und teils darüber hinaus gefordert. „Dabei ist gerade die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren ein unverzichtbarer Teil unseres Gemeinwohls.“ In Richtung von Marco Beerbaum sagte er: „Es ist deshalb großartig, dass es Fördervereine wie Ihren gibt, die diese wichtige Arbeit unterstützen!“

Landrat Ludger Weskamp (l.) im Gespräch mit dem Mann, der sein Nachfolger werden will – Volker-Alexander Tönnies. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel