Frau schlägt in Hohen Neuendorf mit Hammer auf Mann ein

Hohen Neuendorf

Zeugen meldeten am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr der Polizei, dass eine 42-jährige Oberhavelerin in der Sperbergstraße in Borgsdorf auf einen 39-Jährigen losgegangen war. Offenbar kam es zwischen den beiden Personen vorher schon mehrfach zu Auseinandersetzungen. Die 42-Jährige sprühte dem Borgsdorfer mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht und schlug ihn mit einem Hammer.

Frau wird in Gewahrsam genommen

Als Zeugen einschritten, ließ die Frau von ihm ab. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Im Anschluss wurde der 39-jährige Mann durch Beamte der Kriminalpolizei vernommen. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort in der Sperbergstraße. Die Polizeibeamten fanden an der Wohnanschrift der 39-Jährigen die Tatwaffen auf und stellten diese sicher.

Die 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Warum es zwischen der 42-Jährigen und dem 39-Jährigen zu der Auseinandersetzung kam teilte die Pressestelle der Polizei nicht mit.

