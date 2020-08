Freizeit in Hohen Neuendorf: AfD scheitert mit Bolz- und Spielplatz-Anträgen

Hohen Neuendorf

Der Bolzplatz hinter dem Rathaus soll zu einem Jugendtreffpunkt ausgebaut werden. Diesen Vorschlag hatte die Fraktion der AfD für die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend eingebracht. Die Verwaltung sollte beauftragt werden, mehr Sitzmöglichkeiten (Bänke mit Überdachung) und mehr Fahrradständer zu schaffen, zusätzliche Müllbehälter anzubringen, die Beleuchtung zu verbessern, eine Tischtennisplatte aufzustellen und einen WLAN-Hotspot zu schaffen. Einer der Hintergründe ist es, wegen ihrer Wohnortnähe mit Konflikten beladene Alternativ-Plätze zu entlasten. Der Vorschlag fand in namentlicher Abstimmung allerdings keinerlei Unterstützung der übrigen Fraktionen. Etwas anders sah das für einen weiteren AfD-Antrag aus, laut der die Verwaltung eine mitgelieferte Spielplatzsatzung „auf Vollständigkeit und Anwendbarkeit für die Stadt Hohen Neuendorf“ prüfen sollte. Die vorgelegte Spielplatzsatzung wurde von den Hauptpetenten der Petition zum Damaschkeplatz ausgearbeitet, heißt es in der Beschlussbegründung. Anwohner beklagen dort unter anderem nächtliche Ruhestörungen von Nutzern der Anlagen. Die Antragsteller würden das Anliegen der Petenten unterstützen. In der Spielplatzsatzung werde eine gute Ergänzung zum Thema „Spielplätze in Hohen Neuendorf“ gesehen. Allerdings wurde auch dieser Antrag nach kontroverser Diskussion in namentlicher Abstimmung abgelehnt, jedoch weniger eindeutig.

Von Helge Treichel